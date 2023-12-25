معاقبة المتهم بإنهاء حياة شاب في سوهاج بالمؤبد

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم ح.ج.ا" طالب بالسجن المؤبد لاتهامه بإنهاء حياة المجنى عليه "م.ا" بدائرة مركز البلينا.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى أبوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.



تعود أحداث القضية إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم والمجنى عليه فقام بالترصد له في أحد الأماكن وإطلاق النار عليه من سلاح إلى، ويعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

في سياق آخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات بلاغ سرقة سيارة نقل في الجيزة، بعدما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من (مدير شركة توريدات- مقيم بدائرة المركز) باكتشافه سرقه سيارة نقل "فنطاس" خاصته من داخل جراج ملكه كائن بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق، عاطل "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر السائق بقيامه بسرقة السيارة عن طريق "كسر الزجاج" لعلمه بمكان تواجدها "لسابقة عمله طرف المُبلغ"، وعلل قيامه بذلك لرفض المُبلغ إعطائه راتبه ، وأنه استعان بالثانى عقب قيامه بسرقة السيارة لمعاونته فـى بيعها، وتم بإرشادهما ضبط السيارة بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.ع أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وبدأت الواقعة بتوجه ضابط مباحث في قسم البساتين لمحل إقامة المُتهم لضبطه تنفيذاً للحكم الصادر في الجناية رقم 9106 لسنة 2022 المعادي حيث صادفه مُغادراً الشقة يمسك بيده كيس بلاستيكي.

وما أن علم به وبشخصه وعمله ارتبك وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وسأله عن محتوى الكيس الذي بيده، واسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه وتسعمائة وخمسون جنيه داخل الكيس، فضلاً عن هاتف محمول، و11 قطعة حشيش.