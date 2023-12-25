مفاجأة.. برشلونة يستهدف خطف مبابي

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الإثنين، حيث ربطت الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وربطت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بين نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، ونادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويبحث نادي برشلونة حاليًا عن عدد من الخيارات الهجومية، وذلك في الوقت الذي قد يتجه بيه النادي إلى بيع البرازيلي رافينيا دياز، بالإضافة إلى اهتمام عدد من أندية الدوري السعودي بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن كيليان مبابي الذي سينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان، مع نهاية الموسم الجاري، يمكن أن يكون خيارًا لبرشلونة في الصيف، من خلال التعاقد معه في صفقة مجانية.

ومع ذلك فإن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه فيه برشلونة سيكون عائق كبير أمام بدء تلك المفاوضات مع اللاعب الفرنسي الذي سيحتاج لراتب ضخم للموافقة على اللعب لبطل الليجا.

وارتبط مبابي أيضًا بالانتقال إلى غريم برشلونة التقليدي ريال مدريد، الذي رفض فرصة الحصول عليه في الصيف الماضي.

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة تفيد بتوتر العلاقة بين كيليان مبابي ولويس إنريكي داخل أروقة حديقة الأمراء، بعدما انتقد ابن ال25 عامًا طريقة لعب العملاق الفرنسي عقب التعادل مع بوروسيا دورتموند بهدف لكل منهما في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري وسط الكثير من التكهنات أن ريال مدريد سيكون خطوة اللاعب المقبلة، حيث سجل 19 هدفا في 21 مباراة بجميع المسابقات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

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