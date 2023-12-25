جنايات المنيا تحيل عامل قتل زوجته ونجلته للمفتي

أحالت محكمة جنايات المنيا، أوراق القضية رقم 7161 لسنة 2023 مركز مطاي، والمقيدة برقم 904 لسنة 2023، كلي شمال المنيا، والمتهم فيها «ر ،.، ر- 36 سنة»، عامل عادي، ومقيم بقرية بردنوها بمركز مطاي، شمال المنيا، بقتل زوجته ونجلته، لسوء عشرته زوجته، وخوفا من قيام طفلته بفضح أمرة، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في الإعدام شنقا .

حيث عقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار شريف احمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر محمد مصطفي هارون، ومحمد عبدالغني، وأصدرت قرارها، وحددت جلسة، اليوم الرابع من دور شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم، وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامى العام الأول، لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهم المحاكمة الجنائية.

لأنه في 30 مارس 2023، قام بقتل المجني عليها زوجته «ن،.، ع»، مع سبق الإصرار مستخدما آلة حديدية (فأس)، بحجة سوء عشرتها معه نفورا منه وبغضا له ، فأحكم خطته بتكليف ابنته الآخرتين بالذهاب خارج المنزل للتسوق ، وما أن انفرد بها والي جوارها انهال على رأسها ضربا بضربات قاسيات بإستخدام الاداه (فأس«، وقام بقتل نجلته «س،.، م»، خشية افتضاح أمر جريمته موضوع الإتهام الأول.