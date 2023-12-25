تحذيرات مهمة من حقنة هتلر لعلاج الإنفلونزا (شاهد)

مع دخول موسم الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، خصوصًا لمن يعانون من الحساسية والربو، مما يجعل البعض يعالج نفسه من دون الرجوع للطبيب المختص مستخدمًا حقنًا أو مضادات حيوية من دون وصفة طبية.

طالبت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة للطب الوقائي، من المصابين بنزلات البرد بعدم تناول أدوية أو حقن دون الرجوع للطبيب، محذرة من بروتوكولات لعلاج الأنفلونزا، حقنة “هتلر”، قائلة: "أنا لا أطلق عليه بروتوكول، الناس بيسموها الحقنة المجمعة، أو الكوميندوز، أو حقنة هتلر".

وأضافت مايسة شوقي، خلال مداخلة، تصريحاتها عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن الحقنة المجمة هتلر لعلاج الأنفلونزا يقوم بإعدادها صيدلي في صيدليته الخاصة، ولا يتم تصنيعها في مصنع، وليست مرخصة للاستعمال، مؤكدة أنه من الواجب المهني والأدبي أن يمتنع الصيادلة كافة عن إعداد مثل هذه الحقن.

وواصلت شوقي، أنه يتم علاج الفيروسات من خلال تناول الأدوية للأعراض المصاحبة للفيروس فقط وليس من خلال الحقنة المجمعة “هتلر”، لافتة إلى أن مريض الإنفلونزا يلتزم الراحة لمدة خمس أيام، ويلتزم المنزل، لأن هذه الفترة يكون ناقل للعدوى.

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