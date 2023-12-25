بنك QNB الأهلي ينال جائزة "الريادة في الخدمات الرقمية لعام 2023

حصل الأهلي QNB على جائزة الريادة في الخدمات المصرفية الرقمية Genesys®، من الشركة العالمية الرائدة في مجال تجارب العملاء السحابية (cloud-base وذلك خلال الحفل الذى أقيم مؤخراً على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT .



وصرح محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي بأن حصول البنك على الجائزه تعكس التزامنا بالابتكار والتحول الرقمي وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء. يمثل الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجية أعمالنا لتحقيق الشمول المالي ودعم فرص التنمية المستدامة.



أضاف "بدير " قائلا ،سنواصل التركيز على رقمنة الخدمات وتمكين عملائنا من الحصول على خدماتهم المصرفية من خلال تطبيقات الموبايل بنكي والإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية، إلى جانب خدمة التواصل الرقمي (chat) لتوفير تجربة مصرفية لا مثيل لها".

بنك QNB يعد الأهلي هو من أكبر المؤسسات المالية فى أفريقيا والشرق الأوسط ،وهو ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص المصرية.

يقدم البنك خدماته لأكثر من1,743 ,000عميل يخدمهم أكثر من 7200 موظف متخصص من خلال شبكة فروع تغطي كافة محافظات مصر تصل الى 232 فرع، بالإضافة إلى أكثر من 923 جهاز صراف آلي و48.450 نقطة بيع.