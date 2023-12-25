معتمد جمال يضع خطة الزمالك خلال فترة التوقف

يعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون في الأيام القليلة المقبلة لوضع خطة إعداد الأبيض خلال فترة توقف الدوري بسبب ارتباط المنتخب بالمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويخوض الزمالك معسكرا في الإمارات خلال الشهر المقبل يتخلله خوض دورتين وديتين في أبوظبي ودبي.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي، عقب قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع بعد العودة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

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