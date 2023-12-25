منح مالية وخدمات صحية.. أهمية الانضمام لقاعدة العمالة غير المنتظمة

قالت الشيماء عبدالله، مدير عام إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن المنصة الإلكترونية لخدمات العمالة غير المنتظمة، هي السبيل لتحويل الخدمة المقدمة حاليًا من خلال الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونية، إذ تتم تسوية العمليات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وتسجيلها حاليًا بالشكل الورقي بمعنى لأن صاحب العمل الذي يرغب في تسجل عمالة يضطر الذهاب للمديرية المختصة بالأوراق المطلوبة وكشف التسجيل وهو ما يكبده وقت وجهد ومشقة وانتظار لساعات طويلة.

أهمية المنصة الإلكترونية لخدمات العمالة غير المنتظمة

وأضافت عبدالله في تصريحها لـ"الوفد"، أن المنصة ستوفر السرعة في الآداء والدقة في البيانات والسهولة في الإجراءات، وسيتم فصل مقدم الخدمة عن متلقي الخدمة، مما يحقق الرقابة والحوكمة على الإجراءات والتوسع في قاعدة تسجيل العمالة وبالتالي التوسع في الخدمات المقدمة.

وأوضحت مدير عام إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أن صاحب العمل سيقوم برفع الملف إلكترونيًا على المنصة بموقع وزارة العمل وسيتم مراجعته فورًا والرد في أقرب وأيضًا نظام الدفع سيكون إلكترونيًا.

ولفتت إلى تسجيل العمالة غير المنتظمة والذي يتم من خلال طريقتين، الأولى من خلال "المقاول" أو صاحب العمل، والثانية من خلال الحصر الذي يقوم به لجان متخصصة تزور مواقع العمل والمشاريع ويتم الحصر على الأرض، وبالتالي يتم إدراجهم ضمن قاعدة البيانات ويستفيدوا من الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وتابعت: وزارة العمل تقدم خدمات صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة على مدار العام، إذ يحصل العامل على 4 منح في المواسم والأعياد وهي (عيد الأضحي، والفطر، والعمال، والمولد النبوي)، وأيضًا المنح الخاصة التي تقدم في المناسبات الخاصة بالعامل، مؤكدة أنه يتم التأمين على العامل، وصرف تعويضات للأسر تصل لـ 200 ألف جنيه.

ويذكر، أن وزير العمل حسن شحاتة، يواصل اجتماعاته مع المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وملف التحول الرقمى، لمتابعة الإجراءات التنفيذية بشأن "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا.

ووجه شحاتة، بسرعة تجهيز مديريات العمل لتسهيل التعامل مع "المنظومة الجديدة".