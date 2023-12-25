رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي

تفقد فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأثنين ، أعمال امتحانات النقل بمعاهد إدارة الإسماعيلية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م - ١٤٤٥هـ، بلجان معاهد الشيخ زايد النموذجي الابتدائي، وفتيات عمر بن عبدالعزيز الابتدائي، وفتيات عمر بن عبدالعزيز الإعدادي، و بنين الشيخ زايد الإعدادي، ومعهد الشيخ زايد الابتدائي، رافقه الأستاذ نجيب محمد، مدير إدارة الإسماعيلية، والأستاذ عبدالحميد حسن، مدير إدارة الأمن؛ وذلك وسط متابعة ميدانية للاطمئنان على سير اللجان وتهيئة الجو المناسب للامتحانات.

واطمأن فضيلته، على حسن سير وسلامة عملية الامتحانات، وعدم وجود شكاوى من الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأكد وكيل الأزهر الشريف أن الامتحانات تسير فى جوة يسودة الهدواء بين الطلاب ومتابعة مستمرة ورفع تقرير يومية عن كافة المعاهد وتزليل كافة العقبات