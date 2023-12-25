الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السلطات الصينية تدين التمييز الهندي ضد موظفي "فيفو"

موظفو الصين
موظفو الصين

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، إن الصين ستقدم الحماية والمساعدة القنصلية لموظفين صينيين من شركة "فيفو" (Vivo) لصناعة الهواتف الذكية، اعتقلتهما السلطات الهندية، وإنها تحث الهند على عدم التمييز ضد الشركات الصينية.

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وقالت المتحدثة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي اعتيادي "الحكومة الصينية تدعم بقوة الشركات الصينية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

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واعتقلت الوكالة الهندية لمكافحة الجرائم المالية الأسبوع الماضي، اثنين من الموظفين البارزين في وحدة "فيفو" في الهند، في خطوة تعهدت الشركة بالطعن عليها قضائيا.

وقال مصدر على صلة مباشرة بالقضية لرويترز، إن الموظفين مثلا أمام محكمة في دلهي السبت، ونُقلا إلى منشأة تابعة للإدارة المعنية بمكافحة الجرائم الاقتصادية بالهند.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن موظفي "فيفو" سيمثلان أمام القضاء الثلاثاء.

وجاء اعتقالهما بعد شهرين من اعتقال الإدارة الهندية لأربعة مسؤولين تنفيذيين بهذا القطاع، أحدهم مواطن صيني، يعملون في الوحدة الهندية لشركة "فيفو"، بشأن ما يعتقد أنها قضية غسل أموال، وهو ما تنفيه الشركة.

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