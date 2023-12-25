مواهب ذوي القدرات الخاصة على مسرح أوبرا دمنهور

فى إطار احتفالات دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وبالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لذوى الهمم يقام حفل لمركز تنمية المواهب باوبرا دمنهور تحت اشراف الدكتورة هدي حسني.

تفاصيل حفل مواهب ذوي القدرات الخاصة

أما عن فصلي البيانو تدريب وقيادة عمر فاروق والغناء العربي تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني بمشاركة الطلاب ذوى القدرات الخاصة تدريب ميرفت همام سعيا لدمجهم بشكل طبيعي فى المجتمع وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 26 ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

يبدأ الحفل بمجموعة من الاعمال العربية والعالمية يؤديها طلاب فصل البيانو منها خلى بالك من عقلك لـ عمر خيرت ، كان عندنا طاحون لـ الرحبانية الى جانب مؤلفات لـ بيتهوفن ، موتسارت وغيرهم.

ثم يقدم فصل الغناء العربي نخبة من الموشحات ، المونولوجات واعمال الطرب منها يا من لعبت به شمول ، كيفك انت ، امسك في حلمك ، حلوين من يومنا والله ، يا عينى عليكى يا طيبة ، يا حبيبتي يا مصر ؟ الحلو حلو ، ناويين ، يا أغلى اسم في الوجود ، زهرة المدائن ، أنا لحبيبي ، لولا الملامة ، اسلمي يا مصر ، كما يقام معرض تشكيلى لطلاب فصل الرسم تدريب منى شكرى .

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.