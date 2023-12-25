رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات الملتقى التثقيفي لأئمة وواعظات سوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات الملتقى التثقيفي لأئمة وواعظات محافظة سوهاج، والذي تم تنظيمه في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الأوقاف المصرية والتعليم العالي ووفقاً لخطة وزارة الأوقاف لزيادة تثقيف الأئمة والواعظات، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أشرف القاضي أمين عام الجامعة، اللواء طارق حافظ مدير إدارة الأمن الجامعي، عدد من أعضاء هيئة التدريس وواعظي وواعظات المحافظة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وفي بداية كلمته رحب رئيس الجامعة بالسادة الضيوف معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ووجود قيم وقامات دينية وعلمية من واعظي وواعظات سوهاج، مؤكداً على أن وجود الأزهر الشريف وخريجيه في مصر هو ما يعزز الخير فيها ويميزها عن غيرها من الدول الإسلامية ويقوي مكانتها بينهم، مضيفاً أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات العلمية والدينية في الدولة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بربط الخطاب الديني بقضايا المجتمع وتجديده وتسهيل وصوله لفئات المجتمع عامة والشباب بصفة خاصة، لتصحيح المفاهيم والقيم المغلوطة، لذا يجب على كل مؤسسة سواء كانت دينية، تعليمية أو مدنية الوصول لهذه الفئات وتبسيط مفاهيم الدين وأسسه السمحة وغرس القيم الإيجابية وتعزيز انتمائهم لدينهم ووطنهم لبناء الجمهورية الجديدة.

كما رحب الدكتور خالد عمران بضيوف الجامعة موجهاً شكره الخالص لرئيس الجامعة لرعايته لجميع الفعاليات والأنشطة في مختلف قطاعات الجامعة وخارجها أيضاً، خاصة قطاع خدمة المجتمع من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم سلاسل الندوات وورش العمل في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، منها سلسلة ندوات صوتك مستقبلك إنزل شارك، التي كان لها اليد العليا في إقبال منسوبي الجامعة على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الماضي، إلى جانب سلسلة لا للمخدرات، مشروع مودة وغيرها من المبادرات المتميزة، موضحاً أن دور الوعظ لا يقتصر على الجانب الديني بل يشمل جميع جوانب الحياة.

وفي نفس السياق أشار الدكتور محمد حسني إلى أن ملتقى اليوم تأتي أهميته من منطلق أن الواعظ يجب أن تتضمن معارفه النواحي العلمية، الإجتماعية والثقافية، لذا وضعت وزارة الأوقاف برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية، لضرورة وجود تواصل دائم ومستمر بين الواعظ ومجتمعه ليستطيع من خلاله الوصول للناس، لذا لابد من إلمامه بجميع قضايا المجتمع بل والعالم وما يحدث فيه، لذا لابد من تسليحهم بالمعرفة بالجوانب والمجالات الأخرى، ومن هنا تأتي المشاركة الفاعلة للجامعة من خلال التبادل الثقافي بين ممثلي العلم من منسوبي الجامعة وتزويدهم للوعاظ ببحور علمهم الواسعة.

ومن الجدير بالذكر انه حاضر باللقاء كل من الدكتور حمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية والدكتور علاء حسن جابر رئيس قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وتضمنت قضية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من المنظور الاجتماعي، ودور الدعاة والواعظات في القضايا المجتمعية، ودورهم في تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، وتضمنت أيضاً أن العقيدة الإسلامية تحضنا على التعاون والتناصح وخاصة في الأمور الإجتماعية، ودور الأئمة والواعظات في النصح والإرشاد لكل طوائف المجتمع.