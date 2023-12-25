ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي تناقش دليل إجراءات الشؤون الإدارية

أقيمت بجامعة جنوب الوادي، ورشة عمل لمناقشة دليل إجراءات الشئون المالية و الإدارية بمشاركة مسئولي الموارد البشرية بالإدارة العامة للموارد البشرية و الكليات.

حاضر في ورشة العمل محمد نور الدين مدير عام أمانة شئون المستشفيات الجامعية و الباحث الرئيسي للمشروع.

وأوضح مدير عام أمانة شئون المستشفيات الجامعية إصدار هذا الدليل يهدف الى رفع كفاءة إدارات الجامعة والكليات و إيجاد دليل موحد للسياسات و الإجراءات ووضع اطار عمل مرن يحدد الأولويات و ينظم العمليات وتقديم خدمة متميزة وذات جودة عالية تضمنت فعاليات ورشة العمل شرح لإجراءات الموارد البشرية في التعيينات ، الاستحقاقات ، الاجازات وتوضيح لاهم التشريعات والإجراءات ذات الصلة .واستعراض لأفضل الممارسات في مجالات الموارد البشرية.

وفي سياق أخر، تُقيم الجامعة، المعرض الخيري لأسرة طلاب من اجل مصر بالتعاون مع مؤسسة رسالة وذلك بالصالة المغطاة بالجامعة بإشراف الدكتور محمد همام مساعد رائد الاسرة و الدكتورة بدرية حسن رائد عام فتيات الأسرة و بالتنسيق مع إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب .

تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد أسرة طلاب من أجل مصر .

يأتي المعرض في اطار حرص جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور احمد عكاوي على تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب غير القادرين.

