"مفيش قبض".. سائق يسرق سيارة مديره بمنشأة القناطر

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من إعادة سيارة فنطاس مسروقة وضبط مرتكبى الواقعة و اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (مدير شركة توريدات - مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقه سيارة نقل "فنطاس" خاصته من داخل جراج ملكه كائن بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق، عاطل "لأحدهما معلومات جنائية").



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وقرر السائق بقيامه بسرقة السيارة عن طريق "كسر الزجاج" لعلمه بمكان تواجدها "لسابقة عمله طرف المُبلغ" ، وعلل قيامه بذلك لرفض المُبلغ إعطائه راتبه ، وأنه إستعان بالثانى عقب قيامه بسرقة السيارة لمعاونته فـى بيعها ، وتم بإرشادهما ضبط السيارة بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.