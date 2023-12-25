أرخص الدول لشراء MacBook Air

يعد جهاز Apple MacBook Air مثالاً للكمبيوتر المحمول المتطور والمحمول للغاية. يعد هذا أيضًا اختيارًا جيدًا إذا كنت من محبي Apple وليس لديك الأموال الكاملة لجهاز MacBook Pro. لكنها لا تندرج ضمن فئة الميزانية، حيث يبدأ الطراز الأقل تكلفة من 1099 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى الضريبة في الولايات المتحدة الأمريكية. ربما تكون على علم بأن أسعار الجهاز ليست موحدة في جميع أنحاء العالم، مما يطرح السؤال، ما هو أرخص مكان لشراء جهاز MacBook Air؟ لقد قمنا بمقارنة الأسعار في عشرات البلدان لمعرفة ما إذا كان بإمكانك توفير المال عن طريق شرائها في الخارج.

هناك بضعة نماذج مختلفة من جهاز MacBook Air، ولكل منها أشكال مختلفة بناءً على مساحة التخزين والمواصفات الأخرى. سننظر فقط إلى جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة المزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 256 جيجابايت وشريحة M2 لغرض هذه المقارنة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه يوفر الكثير من الوقت للجميع، ولكن العامل الرئيسي هو أن معرفة أرخص الأماكن في العالم لشراء هذا الطراز من MacBook Air يعد دليلًا قويًا جدًا للطرز الأخرى. سنتناول سبب اختلاف الأسعار بشكل كبير بين المناطق، ولكن هياكل الأسعار متسقة إلى حد ما داخل كل بلد. بمعنى آخر، لن تجد أن الدولة التي لديها جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة الأقل تكلفة ستكون الأكثر تكلفة بالنسبة للطراز مقاس 15 بوصة.

نريد أيضًا ورشة عمل حول هذا الأمر من وجهة نظر سائح أمريكي يشتري جهاز MacBook Air في الخارج. وهذا أمر مهم لأن العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، تفرض ضريبة مبيعات على أجهزة مثل MacBook. وهذا يعني أنه سينتهي بك الأمر إلى دفع مبلغ أكبر بكثير من قائمة الأسعار بحلول الوقت الذي تكون فيه عند الخروج في أمريكا. ولكن على الجانب الآخر، غالبًا ما يكون زائر بلد ما مؤهلاً لتجنب هذه الضريبة أو المطالبة بها قبل مغادرته تلك الدولة. يمكنك أن ترى لماذا قد يزيد هذا من جاذبية الشراء في الخارج.



ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، دعونا نلقي نظرة على الأرقام.

تعد أستراليا حاليا أرخص مكان للمقيم في الولايات المتحدة لشراء جهاز MacBook Air، تليها مباشرة تايلاند وفيتنام.

ما هي أرخص الدول لشراء جهاز MacBook Air؟

لماذا يكون جهاز MacBook Air أرخص في بعض البلدان وأكثر تكلفة في بلدان أخرى؟

ما هي أرخص الدول لشراء جهاز MacBook Air؟

فيما يلي الأسعار التقريبية لجهاز MacBook Air في حوالي 40 دولة مختلفة. الأسعار بالقيمة المعادلة لها بالدولار الأمريكي ومرتبة من الأرخص إلى الأغلى.

أستراليا

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,044 دولار

هنغاريا

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,258 دولار



تايلاند

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,046 دولار



الفيلبين

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,260 دولار



فيتنام

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,059 دولار



الصين

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,261 دولار



تايوان

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,062 دولار



أيرلندا

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,264 دولار



سنغافورة

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,081 دولار



البرتغال

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,264 دولار



كوريا الجنوبية

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,097 دولار



فنلندا

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,270 دولار



ماليزيا

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,114 دولار



الجمهورية التشيكية

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,270 دولار



اليابان

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,138 دولار



إيطاليا

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,274 دولار



هونج كونج

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,152 دولار



شيلي

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,281 دولار



الإمارات العربية المتحدة

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,202 دولار



النرويج

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,287 دولار



الولايات المتحدة (شاملة الضرائب)

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,203 دولار



السويد

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,292 دولار



لوكسمبورغ

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,205 دولار



سويسرا

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,305 دولار



كندا

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,211 دولار



الدنمارك

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,327 دولار



نيوزيلندا

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,216 دولار

المكسيك

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,330 دولار



إسبانيا

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,226 دولار



الهند

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,377 دولار



النمسا

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,229 دولار



بولندا

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,424 دولار



فرنسا

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,235 دولار



المملكة المتحدة

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,442 دولار



بلجيكا

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,238 دولار



ألمانيا

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,214 دولار



البرازيل

ما يعادل الدولار الأمريكي

2,535 دولار



هولندا

ما يعادل الدولار الأمريكي

1,245 دولار



من أجل الانتقام بالنسبة للسعر الذي سيدفعه المقيم في الولايات المتحدة، فقد تم تضمين ضريبة المبيعات لإدخال الولايات المتحدة في الجدول. يختلف هذا اعتمادًا على الحالة التي تتواجد فيها، ولكن 9% إلى 10% يعد معيارًا إلى حد ما. نظرًا لأن الطراز الأساسي لجهاز MacBook Air هذا يبلغ سعر التجزئة فيه 1099 دولارًا، فإن هذا يصل إلى ما يزيد قليلاً عن 100 دولار إضافية بمجرد شحن جهاز MacBook الجديد. وعلى العكس من ذلك، فإن البلدان التي يمكنك فيها تجنب ضريبة المبيعات أثناء الإجازة قد تم خصمها في القائمة لغرض المقارنة.

أستراليا هي أرخص مكان لشراء جهاز MacBook Air.

أستراليا هي أرخص مكان لشراء جهاز MacBook Air في وقت كتابة هذا التقرير. يمكن للسائح الأمريكي الحصول على جهاز الكمبيوتر المحمول من شركة Apple مقابل ما يعادل 1044 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يحقق توفيرًا يزيد عن 150 دولارًا أمريكيًا مقارنة بشرائه في المنزل. تتبع أستراليا عن كثب تايلاند وفيتنام وعدد قليل من دول جنوب شرق آسيا الأخرى.

تعد البرازيل أغلى مكان في العالم لشراء جهاز MacBook Air من بين الأماكن التي نظرنا إليها. عند الدفع بالدولار الأمريكي، فإنك تنظر إلى إنفاق يزيد عن 2500 دولار، وهو أكثر من ضعف المبلغ الذي ستدفعه في أمريكا. سنتناول بعض الأسباب المحتملة لذلك أدناه.

من المحتمل جدا. نحن لا نقول أنه لا يوجد بائعون سيحاولون الحصول على ما يناسبك من خلال بيع جهاز MacBook Air بسعر مخفض. ما تتم مقارنته هنا هو سعر التجزئة للكمبيوتر المحمول من منفذ Apple الرسمي في كل بلد. إنه من حقك إذا كنت ترغب في شراء سلع باهظة الثمن من موردين خارجيين في جزء مختلف من العالم، ولكننا ننصحك بأن تكون حذرًا للغاية بشأن الصفقات التي تبدو جيدة إلى حد يصعب تصديقه. يمكن أن تكون صفقة، ولكن يمكن أيضًا أن تكون مستعملة أو مسروقة أو نوعًا ما من النماذج المقلدة.

لا يمكننا أيضًا حساب الصفقات التي قد تجدها على جهاز MacBook Air، خاصة في هذا الوقت من العام. تحدث صفقات شركات النقل أو الحزم أو المقايضة أو الخصومات المباشرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. يجب أن تنتبه إلى ما إذا كانت أي صفقة تحصل عليها تخضع لشروط وأحكام مخفية، ولكن قد تكون الكثير من الخصومات حقيقية. على سبيل المثال، يُباع جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة عادةً بسعر 1300 دولار تقريبًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يمكنك حاليًا الحصول عليه مقابل 999 دولارًا على Amazon.

هل يجب أن أشتري جهاز MacBook Air من بلد آخر؟

إذا وجدت نفسك تمر عبر بلد يكون فيه جهاز MacBook Air أرخص بشكل ملحوظ من الولايات المتحدة، فقد تقرر الاستفادة من التوفير. لكننا نقترح أن الأمر ربما لا يستحق ذلك. ستواجه أولاً مشكلة الاضطرار إلى المطالبة باسترداد الضريبة على الجهاز قبل المغادرة، على الرغم من أنه يمكن القيام بذلك غالبًا في المطار. لديك خطر إضافي يتمثل في أن تكوين البرنامج لهذا البلد قد يكون مختلفًا عن تلك التي اعتدت عليها في موطنك. هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالضمان - بمجرد أن تكون بعيدًا عن الدولة التي اشتريت فيها الجهاز بآلاف الأميال، فمن المحتمل أن يكون أي ضمان يأتي معه صعب الاستخدام للغاية أو باطلًا تمامًا. هل يستحق كل ذلك توفير الحد الأقصى البالغ 15%؟

من المؤكد أنه ليس هناك أي فائدة من السفر حول العالم لغرض وحيد هو الحصول على جهاز MacBook Air رخيص الثمن. التكاليف التي ستتكبدها في تذاكر الطيران والإقامة سوف تتجاوز بكثير أي مدخرات ستحققها. وكما أوضحنا أعلاه، ليس من غير المألوف أن نرى صفقة بيع بالتجزئة على جهاز MacBook Air تجعله رخيصًا، إن لم يكن أرخص، من سعر التجزئة للكمبيوتر المحمول في أي مكان في العالم.

لماذا يكون جهاز MacBook Air أرخص في بعض البلدان وأكثر تكلفة في بلدان أخرى؟

تختلف تكلفة وضع جهاز MacBook Air على الرفوف أو تسليمه للعملاء بشكل كبير في أجزاء مختلفة من العالم. هناك العديد من الضرائب والرسوم التي يجب مراعاتها، وتكاليف العمالة في سلسلة التوريد، و1000 شيء آخر. هناك أيضًا القدرة الشرائية للمستهلك التي يجب وضعها في الاعتبار. مما لا شك فيه أن شركة أبل تأخذ كل هذه العوامل في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن كيفية تسعير أجهزتها في كل اقتصاد من أجل تعظيم المبيعات والأرباح.

هناك أيضا أسعار الصرف لحسابها. يعد هذا أحد العوامل بالنسبة لشركة Apple في المعادلة الاقتصادية المذكورة أعلاه، ولكنه أيضًا عامل بالنسبة لنا، حيث أننا نجري هذه المقارنة بالدولار الأمريكي. لقد كان وقتًا مضطربًا بشكل خاص بالنسبة للسوق العالمية في السنوات الأخيرة، وهذا يتسبب في تغير قيمة كل عملة مقارنة بأخرى بمعدل ديناميكي تمامًا. قد تبدو أستراليا هي أرخص مكان لشراء جهاز MacBook Pro بالدولار الأمريكي اليوم، لكن الأمر لن يتطلب سوى زيادة طفيفة في البات التايلندي بالدولار، وقد تتصدر تايلاند القائمة. سنقوم بإعادة النظر في هذا المنشور وتحديثه بشكل دوري لهذا السبب.