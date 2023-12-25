11.500 ألف جنيه تنقذ سمع «عادل»

عادل محمد أحمد 12 سنة طالب فى الصف الخامس الإبتدائى يعانى من ضعف السمع الشديد منذ ولادته والأم بعد مرور شهور لاحظت أن الطفل لا يسمع الكلام وتم عرضه على الأطباء وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة التى أكدت أنه يحتاج إلى سماعات طبية وتم تركيبها على نفقة التأمين الصحى ولكن مع مرور الوقت لم يعد الطفل قادر على السمع بها وتم إجراء عملية زراعة قوقعة له ويحتاج إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها إحدى عشر ألف وخمسمائة جنيه والأسرة فقيرة تعجز عن توفير ثمنها بسبب الظروف الصعبة ,فالأب عامل أرزقى يوم يعمل وأخر بدون عمل ولدية ثلاثة أطفال صغار فى التعليم والطفل يحتاج إلى جلسات تخاطب.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع وتخفيف معاناة الطفل»عادل»