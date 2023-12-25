الأيتام الثلاثة وغدر الأيام

«سماح سليمان عبدالهادي» أرملة توفى زوجها منذ عامين، رحل الزوج وترك خلفه الأبناء فى مراحل التعليم المختلفة، «يوسف» 13 عاما فى الصف الأول الإعدادي، و«فارس» 8 سنوات طالب فى الصف الثالث الابتدائى، و«حمزة» 6 سنوات فى الصف الثانى رياض أطفال، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، تبحث الأم عن مساعدة تعينها على مصروفات الطعام والملبس وتعليم الأبناء، والأم ربة منزل لا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية.

كان الزوج "عامل كهربائى" باليومية، ولم يترك لهم ما يساهم فى نفقات المعيشة اليومية، وتناشد الأم أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذ أطفالها الايتام من الضياع وسط دوامة الحياة بعد وفاة العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة للأبناء ومصروفات الدراسة.

وتناشد وزارة التضامن الاجتماعى عمل معاش شهرى لأطفالها الايتام الثلاثة، بعد تقدمها للحصول على معاش تكافل وكرامة، وفى انتظار انقاذ الايتام الثلاثة من غدر الايام.