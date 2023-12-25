وزير الرياضة يتابع الاستعدادات النهائي لاستضافة بطولة أمم أفريقيا لليد يناير ٢٠٢٤

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كافة الاستعدادات الجارية؛ لاستضافة بطولة أمم أفريقيا لليد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من ١٧ - ٢٧ يناير ٢٠٢٤.



وصرح الدكتور أشرف صبحي، بأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية.



حيث اجتمع اتحاد اليد برئاسة دكتور محمد الأمين رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا في حضور رؤساء اللجان مع قيادات وزارة الشباب والرياضة لبحث ومناقشة أخر تطورات كافة التفاصيل التنظيمية.



وأكد رئيس اللجنة المنظمة الدكتور محمد الأمين علي التنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي، الذي يساند بكل قوة ويوفر كل سبل الدعم لخروج البطولة بافضل شكل يليق بقيمة مصر العظيمة لتنظيم بطولة استثنائية تعكس التطور المبهر الذي نعيشه في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشاد الامين بالتعاون الكبير والمعتاد من وزارة الشباب الرياضة وقيادتها التي تتعاون علي كل الأصعدة ولا تبخل بالجهد من أجل تحقيق الأفضل.



وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024 والتي تقام بمشاركة 16 منتخبًا بمشاركة منتخب مصر صاحب الأرض، عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية التي ضم الكونغو – الكاميرون- غينيا.



ويتأهل المنتخب الفائز بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال مصر 2024 مباشرةً إلى دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها باريس في العام نفسه.