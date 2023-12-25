أستاذ علاقات دولية مصر لعبت دورًا تاريخيًا لدعم قضية فلسطين (شاهد)

أشاد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، بدور مصر من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القاهرة لعبت دورا تاريخيا لدعم قضية فلسطين وخاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر.

وقال “فارس” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، إن أول كلمة للرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد توليه رئاسة البلاد بثلاثة أشهر فقط كانت تخص القضية الفلسطينية، وأكد على ثوابت مصر لحل القضية الفلسطينية فيما يخص تنفيذ مبدأ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن قطاع غزة والقضية الفلسطينية ككل تعرضت إلى هزات عنيفة كانت الدولة المصرية هي السند والداعم بشكل كبير على مر هذه الأزمات، وبالأخص في العام في العام 2018 و2021 ونجحت مصر في إعادة إعمار غزة ولكن هذه المرة وهذا الاعتداء هو الأشد خطورة على القضية وتمر القضية بمنحنى خطير إلا أن مصر منذ اللحظة الأولى وهي السند والداعم.

سرايا القدس تقصف معاقل قوات الاحتلال هاون وسط قطاع غزة

في سياق آخر، أعلنت سرايا القدس، اليوم الإثنين، إنها قصفت حشودا عسكرية للعدو في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خان يونس بقذائف هاون عيار 60.

أضافت سرايا القدس، في بيان "قصفنا بقذائف الهاون تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في جحر الديك وسط قطاع غزة".

كشفت كتائب القسام، إدعاءات قوات الاحتلال و الاحصائيات التى ينشروها بشأن أعداد الجنود القتلي في معارك غزة.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مـقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 4 أيام فقط.

تنتشر قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الإثنين، في أحياء قرية برقة شمال غرب نابلس وتداهم عددا من منازل الفلسطينيين.

بحماية شرطة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيلين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

أفاد شهود عيان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

أضافوا أن شرطة الاحتلال المُتمركزة على أبواب البلدة القديمة من القدس، وأبواب المسجد الأقصى، منعت المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى.

يتعرض الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المُستوطنين في مُحاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.