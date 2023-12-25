خسائر فادحة بسبب نوة الفيضة بالإسكندرية

اجتاحت احياء الاسكندرية عواصف شديدة، هي الأسوأ على الإطلاق ، حيث تجاوزت سرعة الرياح الـ 40 عقدة، وأمواج البحر المتوسط 5 أمتار، تزامنا مع رابع أيام نوة "الفيضة الصغرى ". ، خلفت العاصفة التى صاحبها امطار غزيرة وانخفاض شديد فى درجات الحرارة التى وصلت لحد الصقيع خسائر فادحة فى المدينة الساحلية التى تضرب سواحلها 18 نوة خلال العام .

حصدت نوة الفيضة الصغرى، العديد من الخسائر على مدار الأيام الحالية، فى محافظة الإسكندرية، ، فشهدت انهيارات جزئية وتحطم سيارة سقطت عليها أجزاء من عقار وسقوط عامود انارة، بالإضافة إلى توقف عمليات الصيد.

تسببت موجة الأمطار والطقس السيئ التي تضرب الاسكندرية لليوم الثالث على التوالى في انهيار شرفة عقار قديم بمنطقة العطارين بحى وسط وتحطم سيارة تصادف وقوفها أسفل العقار.

كما شهدت بمنطقة الأنفوشي، بنطاق حي الجمرك، تساقط أجزاء من العقار رقم 2 بسيدي خضر الجمرك، فى العقار المكون من دور ارضي و3 ادوار وجزء بالرابع وتبين سقوط جزء من محارة بلكونة الجزء بالدور الرابع.

كما تلقت غرفة عمليات حى وسط الاسكندرية ، بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بشارع جالس المتفرع من شارع كلية الطب، دائرة الحى.وعلى الفور انتقل مسئولو الحي إلى موقع البلاغ برفقة قوات الشرطة والحماية المدنية.

وتبين من الفحص والمعاينة أن العقار المشار إليه مكون من 4 طوابق، وانهيار أجزاء من شرفة الطابق الرابع بسبب الأمطار وشدة الرياح تسببت في تحطم سيارة تصادف تواجدها أسفل العقار دون حدوث إصابات.،وعلى الفور جرى وضع الحواجز الحديدية لحماية المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السيئ تزامنا مع نوة الفيضة الصغرى مصحوبة بهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة ورياح شديدة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل إلى حد الصقيع.

كما تسببت النوة فى حدوث تشرخات وتصدعات فى العقار رقم 6 بسيدي خضر الطعان اللبان وهو عبارة عن دور ارضي و3 ادوار علوية حوائط حاملة وأسقف خشبية والعقار به، وتم عمل محضر إخلاء للسكان.

كما سقط عمود إنارة بجزيرة المنتصف على طريق الكورنيش، بمنطقة ميامي، بنطاق حي المنتزه أول، دون وقوع أي اصابات، فيما انتقلت إدارة حي المنتزه أول والأجهزة المعنية وقامت برفع العمود والتأكيد على عدم إعاقة الحركة المرورية.

كما تسببت نوة الفيضة الصغرى فى توقف حركة الصيد ومنع الصيادين من نزول البحر لنحو أسبوع متواصل، ما اعتبره الصيادين بأنه وقف حال