الطائرة يشكر وزارة الرياضة والأولمبية بعد اسناد تنظيم تصفيات الألعاب الأفريقية لمصر

تحدث حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة عن حصول مصر على حق استضافة تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية أكرا 2024.

وقدم حسن عابد الشكر للاتحاد الأفريقي للطائرة والمنطقة الخامسة بعد إسنادها لمصر تنظيم تصفيات المنطقة الخامسة مؤكدًا أن مصر قادرة على استضافة كبرى الأحداث الدولية والقارية.

وكشف عابد أن الاتحاد المصري للطائرة تواصل مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي الذي يقدم كافة الدعم والمساندة وأيضًا مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب.

واختتم عابد تصريحاته قائلاً سيتم إقامة البطولة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي، كما سيقوم الاتحاد بإيقاف المسابقات المحلية يوم 13 يناير المقبل وسيتم تجهيز المنتخب للمشاركة بها.

ومن المقرر أن تستضيف مصر التصفيات رجال و سيدات بمشاركة منتخبات كينيا ورواندا و بروندي وأوغندا وإثيوبيا ومنتخب مصر المستضيف على أن تقام التصفيات في الفترة من 22 إلى 29 يناير المقبل.

وتقام دورة الألعاب الإفريقية في العاصمة الغانية أكرا في الفترة من 8 إلى 23 مارس 2024.