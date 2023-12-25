وكيل صحة سوهاج يشارك في أعمال لجنة الصحة بمجلس الشيوخ
شارك الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج ضمن وفد وزارة الصحة وبحضور الدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي و المهندسة مي اسماعيل رئيس الإدارة الهندسية المركزية بوزارة الصحة .
حيث عقدت اللجنة برئاسة الدكتور علي مهران و حضور السادة النواب الدكتور محمود ابوسديرة و اللواء مجدي القاضي والدكتور أحمد ابوالدهب أعضاء مجلس الشيوخ .
وناقشت اللجنة المشروعات القائمة و الخاصة بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج
حيث تم استعراض عدد منها و نسب التنفيد و المعوقات والعقبات التي من شأنها أن تؤثر علي مواعيد الانتهاء من الأعمال بتلك المشاريع و استلامها و البدء في تجهيزها وفق الضوابط و الأكواد المقررة لها وتشغيلها .
ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد تطورا كبيرا بجميع القطاعات في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي
كما ثمن دور لجنة الصحة بمجلس الشيوخ و متابعتها المستمرة لكافة الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي.
كما قدم أبو هاشم الشكر والتقدير والاحترام للسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة سوهاج علي اهتمامهم البالغ بكافة الملفات المتعلقة بمصالح المواطنين و متطلباتهم .