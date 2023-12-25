جنوب الوادي تنهي الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023/2024م بكليات ومعاهد الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالبحر الأحمر.

حيث تم إعلان جداول الامتحانات ، وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

واكد رئيس الجامعة على جاهزية القاعات والمدرجات الامتحانية وعلى ضرورة الالتزام التام في اللجان وتوفير الهدوء داخل اللجان ومراجعة المراقبات والملاحظات والتواجد داخل اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كاف.

ووجه رئيس الجامعة ببدء اعمال الكنترولات فور انتهاء امتحان المادة والتصحيح اولا بأول. وأضاف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأنه تم التنبيه بتواجد اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باللجان و استاذ المادة التي يجرى فيها الامتحان للرد على استفسارات الطلاب بشأن المادة، مشيرا الى توفير المراقبة الطبية اللازمة امام اللجان.