تصدير 47 الف طن فوسفات للصين عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الاثنين أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 61000 طن بضائع عامة ومتنوعة و865 شاحنة بضائع و90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع عامةومتنوعة و384 شاحنة بضائع و70 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 58000 طن بضائع عامةومتنوعة و481 شاحنة بضائع و20 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقيال السفينة دليلة وتغادر الميناء العبارة امل واستقبل الميناء بالأمس السفينة GENCO PICARDY قادمة من الهند والسفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادرت الميناءثلاث سفن هي امل ودليلة وبوسيدون اكسبريس و السفينة DIVA وعلي متنها 47000 طن فوسفات الي الصين كما تم تداول 1910 طن بضائع عامةومتنوعة و270 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحرى من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1435 راكبا بموانيها.



وفى اطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 484 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 285 الف طن بنسبة زيادة 39 % عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 43 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 199 الف طن.

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 333 الف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 177 الف طن وصادر 156 الف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 41 الف طن بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 6 آلاف طن و صادر 35 الف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 الف طن بضائع بكمية وارد 16 الف طن وصادر 34 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 الف طن فوسفات .

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .







