ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل.. محطات في حياة قاريء الملوك والرؤساء

تحل غدًا الثلاثاء الذكرى الـ45 على رحيل واحدًا من أشهر شيوخ تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم بأسره، بل كان صاحب موهبة فذة، وصوتٍ عذبٍ في فن التلاوة ولُقب بـصاحب الحنجرة الذهبية وهو الشيخ مصطفى إسماعيل.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن الشيخ مصطفى إسماعيل:

حياته

وُلد الشيخ مصطفى محمد المرسي إسماعيل يوم 17 يونيو عام 1905م بقرية ميت غزال مركز السنطة بمحافظة الغربية.

تمكن إسماعيل من حفظ القرآن الكريم كاملا وهو لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره في كُتاب القرية، ثم التحق بالمعهد الأحمدي بمدينة طنطا لدراسة القراءات المختلفة وأحكام التلاوة.

أتم مصطفى إسماعيل تجويد القرآن وتلاوته بالقراءات العشر على يد الشيخ إدريس فاخر وعمره لم يتجاوز 16 عامًا.

وقد ذاعت شهرة الشيخ مصطفى في محافظة الغربية، فنصحه أحد المقربين بالسفر إلى القاهرة، وقد فعل حينما وصل إلى القاهرة، استمع إليه أحد المشايخ الكبار واستحسن قراءته وعذوبة صوته وقدمه في اليوم التالي ليحل محل القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي الذي تغيب لظرف طارئ، وحينها أثار إعجاب الحضور.

وفي عام 1944م،أصدر الملك فاروق فرمانًا ملكيًا بتعيين الشيخ مصطفى إسماعيل قارئًا للقصر الملكى.

كما لُقب الشيخ إسماعيل بـ"قارئ الملوك"، وكان القارئ المفضل للرئيس أنور السادات الذي كان يعشق صوته كثيرًا حتى إنه كان يقلد طريقته في التلاوة.

وقد قرأ القرآن الكريم في العديد من دول العالم منها دولة فلسطين، حيث قرأ في المسجد الاقصى تلاوته المشهورة في ذكرى الإسراء والمعراج عام 1960م.

كما حصل الشيخ مصطفى إسماعيل على وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال احتفالية عيد العلم فى 19 ديسمبر 1965، كما تم تكريمه من عدة دول.

وفاته

وقد تُوفي الشيخ مصطفى إسماعيل يوم 26 ديسمبر عام 1978 م وتم دفنه في مسجده الملحق بداره في قرية ميت غزال بمحافظة الغربية.