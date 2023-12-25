وزارة التعليم السعودية تعلن موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني

وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.. بحث عنها الكثير من أولياء الأمور عقب إعلانها موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي والتي تستمر لمدة أسبوع.

وحددت وزارة التعليم بدء إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445هـ، بمدارس التعليم العام للبنين والبنات في المناطق والمحافظات، اعتبارًا من الأحد المقبل وتستمر لمدة أسبوع كامل، مشددة على ضرورة أن تنفذ الاختبارات خلال الحصص اليومية المعتادة دون إخلال بسير اليوم الدراسي.

رصد درجات اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني

وأوضحت الوزارة أنه سوف يتم رصد الدرجات في نظام "نور" الإلكتروني فور الانتهاء من الاختبارات.

كما أعلنت الوزارة آخر موعد لإدخال جميع معايير التقويم ودرجات أعمال السنة للمراحل الدراسية الثلاث كافة، ليكون يوم 6 من رجب المقبل.

موعد العمل بمواد الدليل التنظيمي للإدارات العامة للتعليم

يشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ العمل بمواد الدليل التنظيمي للإدارات العامة للتعليم بمختلف مناطق المملكة اعتبارًا من يوم الاثنين بعد القادم الموافق الأول من يناير 2024، حيث اعتمد وزير التعليم يوسف البنيان، في وقت سابق الدليل التنظيمي الجديد للإدارات التعليمية، والذي تضمن إعادة ترتيب الهيكل الإداري ومنح الصلاحيات وإلغاء بعض المسميات والمقاعد.

ووفق للقرار الصادر من وزير التعليم فقد تضمن الدليل التالي:

- إلغاء مقعد المساعد للشؤون المدرسية.

- نقل ارتباط شؤون المعلمين إلى إدارة الموارد البشرية .

منح مدير عام التعليم 95 صلاحية بالإضافة للصلاحيات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الوظيفي.