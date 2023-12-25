المشدد 5 سنوات لنجار شرع في إنهاء حياة طالب بالشرقية

عافبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، نجار بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 2000 جنيه، والحبس مع الشغل لمدة سنة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لادانته بالشروع في قتل طالب وسرقته، وحيازة سلاح ناري، وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد بشأن ما تبلغ من « لؤي. و جزاك. ع» 18 عاما، طالب، ومقيم حي السلام بدائرة المركز، بقيام «أحمد. س. أ » 24 عاما نجار، ومقيم بذات الناحية، بمهاتفته تليفونيا، مبديا رغبته في نزوله من منزله لحل خلاف بينه وبين أحد أصدقائه، وفور امتثاله لطلب المتهم؛ حدثت مشادة بينه وبين الأخير علي أثرها أخرج سلاح ناري « مسدس »، وأطلق أعيرة نارية صوبه وكال له ضربتين بجسم السلاح استقرت برأسه، قاصدا من ذلك قتله حتى فقد وعيه، وسرق هاتفه المحمول ومبلغ مالي.

أسند أمر الإحالة للمتهم، بأنه شرع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري «مسدس»، وما إن ظفر به حتى كال له عدة ضربات بجسم السلاح في موضع مقتل منه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وخلف من جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 40٪، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلا.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.