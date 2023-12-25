إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوي

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفور تلقى بلاغا أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.