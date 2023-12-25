المشدد 5 سنوات لعامل حاز مواد مخدرة بقصد الإتجار بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، يرئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، والحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه، لادانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز، بقيام «علاء. م. ع» 26 عاما عامل، ومقيم قرية حانوت بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على جوال بلاستيكي بداخله سلاح ناري بندقية خرطوش مذخر بطلقة، ولفافة تحوي نبات الحشيش المخدر « البانجو »، وحقيبة بداخلها 3 طلقات ذخيرة خرطوش، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.