المستثمرات العرب توقع اتفاقية مع ألمانيا فى مجال الصناعات الكيميائية

أعلنت دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، أن المهندس على زين العابدين ، عضو مجلس إدارة الاتحاد قام بتوقيع اتفاقية تعاون مع احدى الشركات الألمانية بالقاهرة ووقعها دكتور يحيى دسوقى العضو المنتدب .

وقال زين العابدين ، أن الاتفاقية تساهم فى زيادة التعاون فى قطاع الصناعات الكيميائية المتخصصة فى أفريقيا والعالم العربى وتأهيل الكوادر الفنية فى مجــال الصناعات الكيميائية تماشــياً مع رؤية مصر 2030.

وأكد على أهمية الإتفاقية وتطوير الأعمال المشتركة والتكامل لخدمــة الصناعة الوطنية في مصر، والعمل على توطين الصناعة وخطط الدولة الرسمية فى تطوير الصناعة.

وأضاف على قائلا : الشراكة الألمانية تساهم فى التوســع فى التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى ظل تحديات المنافسة، وظروف الاقتصاد العالمى الحالية .

مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن بحث الشراكة فى تأســيس مركز تدريب وتطوير العنصر البشرى، وتأهيل الكوادر الفنية من مهندسين وفنيين وإداريين، بقصد تطوير المهــارات الفنية من ناحية والتنمية البشريــة وبناء القــدرات وتنمية المهارات الشــخصية من ناحية أخرى لخدمة مصر والصناعة الوطنية.

و قال إنه يوجد عدد من المصانع فى مدينة بدر على مساحة 5 آلاف متر ومصنع جديد فى مدينة العاشر من رمضان على مساحة 50 ألف متر وتقوم بالتصدير إلى 60 دولة عربية و إفريقية ودولية .