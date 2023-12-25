إصابة 5 أشخاص بينهم ربة منزل في مشاجرة بالبلينا

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية والعصا الشوم بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة 5 أشخاص بينهم ربة منزل بطلقات نارية متفرقة وجروح وإشتباه نزيف بالمخ وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وتم نقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي وبرديس المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز .





إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "منصور . ع . ر . س" 31 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري أسفل الركبه اليسرى وشقيقيه "أمل . ع . ر . س" 32 سنة ربة منزل مصابة بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمني وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي و"أشرف . ع . ر . س" 47 سنة مزارع مصاباً بجرح عميق بالرأس وإشتباه نزيف بالمخ وتم نقله لمستشفى برديس المركزي ونجل عمومتهم "نور الدين . ع . ج . ن" 45 سنة مزارع .





طرف ثان "كمال . ع . ع . م" 55 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بالذراع الأيسر وجرح عميق بالرأس ونجليه "فارس . ك . ع . ع" 25 سنة مزارع مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي و"زكريا . ك . ع . ع" 35 سنة مزارع ونجل عمومتهم و"ليد . ا . ع . م" 30 سنة مزارع مصاباً بجرح عميق بالرأس وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول [ بندقية آلية] وبحوزة الثالث من الطرف الثاني [ بندقية آلية] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب بالعصا الشوم وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .