الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 5 أشخاص بينهم ربة منزل في مشاجرة بالبلينا

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية والعصا الشوم بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة 5 أشخاص بينهم ربة منزل بطلقات نارية متفرقة وجروح وإشتباه نزيف بالمخ وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وتم نقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي وبرديس المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .


 

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز .


 

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "منصور . ع . ر . س" 31 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري أسفل الركبه اليسرى وشقيقيه "أمل . ع . ر . س" 32 سنة ربة منزل مصابة بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمني وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي و"أشرف . ع . ر . س" 47 سنة مزارع مصاباً بجرح عميق بالرأس وإشتباه نزيف بالمخ وتم نقله لمستشفى برديس المركزي ونجل عمومتهم "نور الدين . ع . ج . ن" 45 سنة مزارع . 


 

طرف ثان "كمال . ع . ع . م" 55 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بالذراع الأيسر وجرح عميق بالرأس ونجليه "فارس . ك . ع . ع" 25 سنة مزارع مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي و"زكريا . ك . ع . ع" 35 سنة مزارع ونجل عمومتهم و"ليد . ا . ع . م" 30 سنة مزارع مصاباً بجرح عميق بالرأس وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .


 

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول [ بندقية آلية] وبحوزة الثالث من الطرف الثاني [ بندقية آلية] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب بالعصا الشوم وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة .


 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

الجريدة الورقية