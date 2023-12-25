الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انفجار عنيف يهز رجاء حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

انفجار عنيف في حيفا
انفجار عنيف في حيفا

كشف موقع العربية، اليوم الإثنين، عن وقوع انفجار عنيف في حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار.

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أميركا تطلب من رعاياها التوجه إلى حيفا لإجلائهم لقبرص غداً 

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رشقة صاروخية من عزة تجاه حيفا

كشفت كتائب القسام إدعاءات قوات الاحتلال و الاحصائيات التى ينشروها بشأن اعداد الجنود القتلي قي معارك غزة.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مـقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 4 أيام فقط.

تنتشر قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الإثنين، في أحياء قرية برقة شمال غرب نابلس وتداهم عددا من منازل الفلسطينيين.

وأفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية ، بإصابة جندي إسرائيلي من قوات الاحتياط بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان.

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رشقة صاروخية من عزة تجاه حيفا

الجريدة الورقية