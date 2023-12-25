حدائق ومتنزهات الدقهلية تتجمل لإستقبال المواطنين فى اعياد الميلاد

تمتع محافظة الدقهلية بموقع جغرافي متميز مما جعلها تربة خصبة أنماط سياحية متنوعة وذلك نظرا لما تمتلكه محافظة الدقهلية من مقومات طبيعية وبشرية تؤهلها لكي تكون فى مقدمة المحافظات المستقبلة للسياحة.

وتتمتع محافظة الدقهلية بمساحات خضراء شاسعة وشواطئ متميزة مما يجعلها تكون من أولى المحافظات المصرية فى استقبال السياحة الريفية .

وبحثا عن متنفس صحي يحتفي الكثيرمن المواطنين بـرأس السنة بقضاء يوم في الهواء الطلق بين الزهور والأشجار وتناول وجبات الأسماك المملحة وأطباق الكعك على أنغام الموسيقى الهادئة وممارسة الألعاب وغيرها من الفعاليات الثقافية والفقرات الترفيهية .وتتزين أشجار الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار.

و تفتح الحدائق أبوابها من 8 صباحا حتى 12 مساءً مع فتح الكافيتريات مبكرا لتقديم الوجبات والمشروبات لجميع الزائرين من المسيحيين والمسلمين الاحتفال بالمناسبة من خلال التنزه و الألعاب والملاهي وحضور عروض الموسيقى والDJ.

وتعتبر النزهات النيلية من أفضل طرق الاستمتاع بالوقت خاصة خلال الاحتفال بأعيادالكريسماس حيث تخلق المراكب واللنشات أجواء رائعة حيث تدور الأغنيات وسط مياه النيل الهادئ، فضلاً عن أنها وسيلة مواصلات غير عادية.

ابراهيم صادق صاحب مركب نيلية فى المنصورة ، قال إنه يتم استعداد المراكب النيلية بشكل كبير للاحتفال واستقبال العائلات والمواطنين، كما يتم تحديد حفلات للركاب على حسب طلباتهم، وأشار إلى أن هناك من يرغبون فى إقامة حفل على متن المركب، وهناك مراكب مناسبة لشواء الطعام على متنها، كما أن هناك من يفضلون قضاء الوقت على متن مركب فى النيل والتنزه به فى النيل. ولفت إلى أنه يتم تأجير المراكب للعائلة ، حسب عدد الأفراد والمركب والخدمات المطلوبة، حيث توجد خدمات تقديم الطعام للركاب كما يمكن لركاب أسطح المراكب الصعود بالمأكولات معهم.

وأكد عادل صلاح ، مالك مرسى مراكب شراعية، إن أعياد الكريسماس تأتى بزينتها حيث هناك عائلات تستأجر المراكب وتزينها بكل ما تريده، كما يأتى الركاب بطعامهم الخاص، والأسعار حسب يوم الحجز والعدد ونوع المركب.

وقد أنهت الحدائق العامة بمحافظة الدقهلية استعداداتها لاستقبال أهالي المحافظة خلال الاحتفال بأعياد الميلاد، بأعمال تعقيم وتطهير وتطوير، لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة الجو المناسب للاحتفال بعيد الميلاد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد اللواء اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة الدقهلية أن المحافظة استعدت لعيد الميلاد من خلال تطوير والمتنزهات والأندية والحدائق فى جميع مراكز ومدن المحافظة وتم التشديد على المسؤولين من رؤساء الأحياء والمدن لتحقيق عنصر الأمان والنظافة فضلا عن قيام إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف لتنظيم حركة المرور و انتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدي للمخالفين .

وفى هذا الشأن تابع محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة ، مايتم من أعمال تطوير ورفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بالمسطحات الخضراء الكائنة بنطاق الحى ، حيث قام قطاع الحدائق تقليم وتهذيب الأشجار بحديقة الزراعيين بمنطقة شارع الجيش ، كما تم تنظيف أحواض النباتات وتقليم الحشائش بحديقة عروس النيل ، كما تم رفع مخلفات حديقة شجرة الدر بمنطقة المشاية السفلية ، ورفع مخلفات كافة الحدائق الكائنة بنطاق الحى ، وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنة وتحسين الصورة البصرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم والارتقاء بمستوى كافة الخدمات وسرعة انتهائها تحقيق رضا المواطنين .

كما تابع رئيس حى غرب المنصورة ، مايتم من أعمال رفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بالجزيرة الوسطى بمنطقة شارع بورسعيد حيث تم زراعتها بأجود أنواع النباتات والأشجار ، تقليم وتهذيب الأشجار والحشائش بحديقة الزراعيين و حديقة عروس النيل .