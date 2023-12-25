لتجنب انقطاع الخدمة.. طرق دفع فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر

فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا وذلك مع قرب انتهاء الشهر، وتجنبًا لقطع الخدمة ودفع الغرامة.



أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض الخطوات وطرق الدفع التي يمكن من خلالها سداد الفواتير إلكترونيًا للتسهيل على المواطنين، وذلك في إطار خطتها للتحول الرقمي.

طرق الدفع

ويمكن دفع فاتورة الكهرباء عن طريق الآتي:

المحفظة البنكية

منافذ التحصيل الالكتروني منها "البريد، سداد، فوري، ضامن، مصاري، ممكن، بي".

كما يمكن الدفع من خلال محافظ شركات المحمول الثلاث العاملة داخل مصر.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال:

الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة الكهرباء من خلال الرابط

https://eservices.eehc.gov.eg/

الضغط على قسم الخدمات

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة

تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن

إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام

مراجعة البيانات جيدًا

الضغط على زر الاستعلام

أسعار شرائح الكهرباء

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا)

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا)

الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشًا)

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش)

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا)

الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشًا)

الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشًا

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

تجنب وضع الطعام وهو ساخن في الثلاجة، يجب تركه حتى يبرد مع التأكيد على أغلاق باب الثلاجة بإحكام.

غلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط عند استخدام غلاية المشروبات الساخنة.

استخدام مكواه البخارية خلال كي الملابس مع تجميع كل المراد كيها مرة واحدة في الأسبوع فقط.

يجب تشغيل سخان الكهرباء قبل استخدامه بـ 30 دقيقة فقط، مع ضبط درجة حرارته من 50/ 60 درجة مئوية بهدف تقليل استهلاك الكهرباء.

تجنب عدم فتح الفرن أكثر من مرة عند إعداد الطعام حتى لا تنخفض درجة حرارتها وتستهلك كهرباء أكثر.