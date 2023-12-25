أوتوديسك تطلق منصة رقمية ذكية لدفع حلول التحول الرقمي لقطاع التشييد والبناء

عقدت شركة كيميت كوربوريشن الشريك الاستراتيجي لشركه اوتوديسك العالمية مؤتمرا موسعا تضمن استعراض أحدث حلولها وبرامحها المعتمدة على الحوسبة السحابية تحت شعار "حوسبة سحابية ذكية.. لتعظيم العائد" فى قطاع التشييد والبناء.

تم خلال المؤتمر إلقاء الضوء على أهمية المنصة الرقمية الذكية لشركة اوتوديسك والتي تضم العديد من التقنيات والحلول والتطبيقات المتكاملة وحضره عدد كبير من أطراف قطاع التشييد والبناء من مطورين عقاريين ومكاتب استشارية وشركات مقاولات وتم مناقشة وتبادل الرؤي حول أهمية المنصة الرقمية لاتوديسك في إنجاز الأعمال بأعلى مستوي من الاحترافية وفي أقل وقت وبدقة لا مثيل لها.

قال حازم نبيل المدير الإقليمي لشركة أوتوديسك مصر نعتز بشبكة الشركاء والموزعين المحليين واستهدفنا من المؤتمر الي تعظيم استفادتهم من المنصه الرقميه لشركه اوتوديسك بما تتضمنها من حلول و تطبيقات تمثل قيمه مضافه لاداره أعمالهم و نقدم لهم كل الدعم الفني و المادي لتسهيل أعمالهم داخل السوق و لتحقيق الأهداف المرجوة.

تتميز المنصه الرقميه بالثراء وتؤدى إلى تسهيل عملية التصميم من بداية كونها فكرة وحتى اكتمال التنفيذ ومرونة اجراء التعديلات المناسبة مع ضمان تسليم المشروعات في التوقيت المناسب وبالجودة المطلوبة وانعدام هامش الخطر خاصة في المشروعات العقارية العملاقة والتي ينفذها أكبر المطورين العقاريين داخل السوق.

قال المهندس علي مدكور المدير التنفيذى لشركه كيميت كوربوريشن

تم خلال المؤتمر استعراض قصص نجاح متعدده لشركائنا مثل شركه مدينه مصر وريدكون و بنية وكيف ساعدتهم على تحقيق مزيد من التواصل مع عملائهم و تحقيق نتائج الأعمال مما يسهم في دفع عمليه التحول الرقمي وميكنة الأعمال من أجل تقديم خدمات ذكيه أكثر دقة وأبسط وأسرع.

واليوم نطلق استراتيجيه للعام الجديد والتى ترتكز على النجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية حيث تطوع منصتنا الرقميه الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول و تطبيقات لحوسيه سحابيه ذكيه.

أضاف نعمل كمستشار خاص لكل عميل بحيث نمنحه البرامج والتطبيقات التي تتناسب مع احتياجاته بهدف نشر ثقافة التحول الرقمي داخل المنشآت الإنشائية والمعمارية ومكاتب التصميم الداخلي ونتواصل مع العديد من الجهات التعليمية لتدريب وتأهيل حديثي التخرج من المهندسين على أحدث وأدق التقنيات التكنولوجية في هذا المجال في القاهرة والمحافظات.