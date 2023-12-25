إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالطريق الصحراوي

أصيب 11 شخصا بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ، في حادث تصادم سيارتين نقل ، بالطريق الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون ، إنتقلت الاجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج ، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وإنتقلت الأجهزة الامنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة تصادم سيارتين نقل بالطريق الصحراوي ، دائرة مركز وادي النطرون .

أسفر الحادث عن إصابة كل من ع.م.40سنة ،ع.أز26سنة ،ح.ع.24سنة ،ك.ج.21سنة،ع.أ.45سنة ،ر.ر.26سنة ،ه.ع.33سنة ،ح.ح.32سنة ،ع.ج.37سنة ،س.م.28سنة ،أ.أ.32سنة ، بكسور وكدمات متفرقة بأنجاء الجسم .

تم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .