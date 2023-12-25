الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالطريق الصحراوي

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 11 شخصا بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ، في حادث تصادم سيارتين نقل ، بالطريق الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون ، إنتقلت الاجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج ، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وإنتقلت الأجهزة الامنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة  تصادم سيارتين نقل بالطريق الصحراوي ، دائرة مركز وادي النطرون .

أسفر الحادث عن إصابة كل من ع.م.40سنة ،ع.أز26سنة ،ح.ع.24سنة ،ك.ج.21سنة،ع.أ.45سنة ،ر.ر.26سنة ،ه.ع.33سنة ،ح.ح.32سنة ،ع.ج.37سنة ،س.م.28سنة ،أ.أ.32سنة ، بكسور وكدمات متفرقة بأنجاء الجسم .

تم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

 

 

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