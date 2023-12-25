"أهل مصر" .. دينا هويدي : المرأة صاحبة دور عام في تشكيل الوعي الثقافي والفني والوجداني في المجتمع

فى حفل ختام ملتقى المرأة بأسوان

قالت د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي لملتقى المرأة أهل مصر ، إن الملتقى فرصة مهمة للتعلم والإبداع، حيث تم تصميم برنامجه على أساس مجموعة من الأهداف والرؤى التي يمكن أن يتحقق بها أكبر استفادة ممكنة للفتيات والسيدات.



جاء ذلك خلال فعاليات الحفل الختامي للملتقى الثقافي الرابع عشر للفتاة والمرأة بأسوان ضمن مشروع "أهل مصر"، والذي أقيم برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة من 16 حتى 24 ديسمبر الجاري.

ريادة الأعمال

وأوضحت المشرف التنفيذي لملتقى المرأة انه تم اختيار مجال ريادة الأعمال وتعلم الفتيات خطوات المشروع وآليات تنفيذه، كما تضمن البرنامج لقاءات توعوية عن الغذاء الصحي، ودوائر الدعم النفسي بجانب الورش الفنية والحرفية واكتشاف المواهب.

تحقيق الاهداف

وأشارت إلى أن الملتقى حقق أهدافه التي صمم من أجلها، والتأكيد على دور المرأة في التنمية الثقافية نظرًا لكونها صاحبة دور عام في تشكيل الوعي الثقافي والفني والوجداني في المجتمع، لذا فإن دعمها أصبح أمرًا حتميًا لتحقيق تنمية ثقافية وفنية شاملة تحقق بها الدولة المصرية رؤية ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة وأهمها محاربة البطالة والفقر.

واختتمت حديثها بتقديم الشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الهيئة، ومحافظ أسوان، وأحمد السيد عضو اللجنة العليا، وقيادات الهيئة وكل من تعاون في نجاح الملتقي.

وشهد المسرح الصيفي فوزي فوزي بأسوان، فقرات الحفل الختامي الذى بدأ بالسلام الوطني، تلاه فيلم تسجيلي عن فعاليات الملتقى، ثم عرض غنائي نتاج ورشة الموسيقى والغناء على أغاني التراث والفلكلور والأغاني الوطنية

أعقب ذلك تقديم درع الهيئة للمهندسة فاطمة إبراهيم، ثم تكريم مشرفي ومدربي وفتيات الملتقى، بجانب تكريم عدد من قيادات وموظفي الهيئة باهدائهم شهادات التقدير، تلاه عرض فني لفرقة أسوان للفنون الشعبية.

أقيم معرض فني نتاج الورش الفنية والحرفية والتراثية التي نفذت خلال الملتقى وهي ورش "المكرمية، الجلود، العطور النوبية والأسوانية، شنط بالجلد وعرجون النخيل، الاكسسورات، الفن التشكيلي والعلاج بالفن، الكروشيه والخرز"، بجانب معرض حرف بيئية لثقافة المرأة والدراسات والبحوث بالفرع

جاء الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان

استضاف الملتقى 129 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية هي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والشلاتين وحلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر وأسوان والأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالي.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع ثلاث فئات وهي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.