إرتفاع أسعار الأسماك بأسواق البحيرة اليوم الإثنين

تواصل أسعار البوري إرتفاعها في أسواق الأسماك الطازجة

والمجمدة،بقري ومدن محافظة البحيرة ، ، صباح اليوم الإثنين الموافق 25من شهر ديسمبر 2023 ، والتي تراوحت بين مابين 110إلي 120جنيها حسب الحجم ، و تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 80إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40إلي 55جنيها للكيلو .

بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 250إلي 300جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 200إلي 220جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 190جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 180جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السردين البلدي مابين 55إلي 70جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 190إلي 220جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 60 إلي 70جنيها للكيلو .