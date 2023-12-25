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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي يعقد جلسة خاصة الخميس المقبل بعنوان "نصرة فلسطين وغزة"

البرلمان العربي
البرلمان العربي

يعقد البرلمان العربي، جلسة خاصة عن فلسطين تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة"، وذلك صباح يوم الخميس الموافق 28 من ديسمبر الجاري، في القاعة الكبرى بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور عدد من الشخصيات العربية والدولية، يسبقها عقد اجتماع للجنة فلسطين بالبرلمان العربي الأربعاء المقبل لبحث آخر مستجدات العدوان الغاشم الذي تشنه القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

ويأتي عقد هذه الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني منذ بدء هذا العدوان الغاشم ضده في السابع من أكتوبر الماضي.

ويؤكد البرلمان العربي، على دعمه الدائم ومساندته ووقوفه التام إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في فلسطين، واستمرار جهوده على كافة المستويات وفي كافة المحافل لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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