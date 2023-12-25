آلاف السياح من 15 جنسية احتفلوا بالكريسماس بالغردقة

اختتمت منذ قليل احتفالات فنادق الغردقة باحتفالات الكريسماس

حيث بدأت فقرات حفلات خيمة الكريسماس بالغردقة بحضور الآلاف السائحين من 15 جنسية أجنبية حرصت علي الإحتفال بالكريسماس بمدينة الغردقة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة واستمرت حتى الصباح



وأشار عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن فقرات خيمة الكريسماس شملت فقرات فنية و موسيقية وحفلات غنائية وشو أمريكي وشو فرعوني وسط فرحة وتفاعل السياح الأجانب والزين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

ومن جانبه أشار اللواء أشرف عباس الخبير الأمني بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية بأن خيمة الكريسماس شهدت تجهيزات ضخمة للاحتفال بالكريسماس لافتا إلى أن الخيمة تسع لأكثر من الف فرد ومؤمنة بأحدث الأجهزة ومزَودة باجهزة صوتية و ضوئية ويخدم بها أكثر من مره مائة عامل من العاملين بالقطاع السياحى لنجاح حفل الكريسماس.

مضيفا بأن آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية حرصت على قضاء أجازة الكريسماس بشواطئ الغردقة حيث الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر.

لافتا أن فنادق الغردقة استقبلت الآلاف من السائحين الأجانب خلال الساعات القليلة الماضية عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا لقضاء احتفالات الكريسماس على شواطئ الغردقة المدينة الساحرة.

كما احتفل آلاف السياح بالكريسماس في شوارع الغردقة بالزي الفرعوني وزفة بلدي بالجمل والحصان عربة بابا نويل وسط فرحة السياح ورقصوا على أنغام المزمار البلدي في جو من البهجة والفرحة والسعادة بالاحتفالات.



وأشار عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن آلاف السياح خرجو الي شوارع منطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة للإحتفال بالكريسماس لافتاً أن الإحتفالات شهدت زفة بلدي و فرعوني لبابا نويل بالجمل والحصان وارتدي السياح زي بابا-نويل رعدية فرعونية في جو احتفالي مبهج.



ومن جانبه كشف العميد محمد منصور الخبير الأمني بالبحر الأحمر بأن احتفالات الكريسماس بشوارع الغردقة هي نوع من انواع تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي أن آلاف السائحين من 15 جنسية أجنبية في شوارع الغردقة احتفالا بالكريسماس يعكس الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر وان مصر بلد الأمن والأمان وهي صورة مشرفة أمام العالم.

مضيفا أن الإحتفالات بالكريسماس تستمر حتى منتصف الليل وتشمل فقرات موسيقية واستعراضية متنوعة وبرامج ترفيهية و حفلة مسائية وشو روسي وبرازيلي فلكلور شعبي بخيمة الكريسماس الشهيرة والتي أعدت خصيصاً لهذه المناسبة



احتفالات الكريسماس



