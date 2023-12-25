درجة الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات.. المنيا تسجل 9 درجات

يشهد طقس اليوم الاثنين اعتدال في درجات الحرارة صباحا على اغلب الانحاء، على أن تنخفض ليلاً، وتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 22.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بادر ليلًا على أغلب الانحاء وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأعلنت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع توقع بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



درجة الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم 25-12-2023



درجة الحرارة في القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 22

درجة الحرارة في الجيزة: الصغرى 13 والعظمى 21

درجة الحرارة في القليوبية: الصغرى 15 والعظمى 22

درجة الحرارة في البحيرة: الصغرى 14 والعظمى 22

درجة الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 14 والعظمى 21

درجة الحرارة في الدقهلية: الصغرى 15 والعظمى 22

درجة الحرارة في الغربية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجة الحرارة في المنوفية: الصغرى 14 والعظمى 22

درجة الحرارة في الشرقية: الصغرى 14 والعظمى 22

درجة الحرارة في دمياط: الصغرى 14 والعظمى 21

درجة الحرارة في بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 20

درجة الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 23

درجة الحرارة في السويس: الصغرى 14 والعظمى 22

درجة الحرارة في شرم الشيخ: الصغرى 16 والعظمى 27

درجة الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 22

درجة الحرارة في مطروح: الصغرى 15 والعظمى 21

درجة الحرارة في الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 25

درجة الحرارة في الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 22

درجة الحرارة في بني سويف: الصغرى 11 والعظمى 22

درجة الحرارة في المنيا: الصغرى 9 والعظمى 23

درجة الحرارة في أسيوط: الصغرى 10 والعظمى 22

درجة الحرارة في سوهاج: الصغرى 11 والعظمى 23

درجة الحرارة في قنا: الصغرى 12 والعظمى 23

درجة الحرارة في الأقصر: الصغرى 11 والعظمى 24

درجة الحرارة في أسوان: الصغرى 12 والعظمى 25

درجة الحرارة في الوادي الجديد: الصغرى 10 والعظمى 22