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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مساعد فيريرا يكشف تفاصيل أزمته مع أسامة نبيه في مباراة أسوان

فيريرا وأسامة نبيه
فيريرا وأسامة نبيه

كشف روي أجواش، المدرب المساعد لجيسوالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك تفاصيل أزمة الأخير مع أسامة نبيه، مساعده، في مباراة الأبيض أمام أسوان، في الموسم الماضي.

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وقال روي أجواش في تصريحات خاصة لـ الريمونتادا عبر قناة المحور: "لم تكن هناك أزمات مع المساعدين المصريين في الجهاز الفني، لأنني سمعت رئيس النادي السابق يتحدث عن هذا الأمر".
وأضاف المدرب البرتغالي: "كانت هناك أزمة واحدة مع المساعدين المصريين، كانت بين جيسوالدو فيريرا وأسامة نبيه في مباراة أسوان".
وأتم روي أجواش تصريحاته قائلًا: "أسامة نبيه تحدث مع اللاعبين في الاستراحة بين الشوطين، كأنه المدرب الأول، وكان هذا تصرف غير لائق".
يُذكر أن نادي أسوان كان قد تغلب على فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري العام، في الموسم الماضي.
 

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