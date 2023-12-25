الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق : نسبة فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا 50%

الأهلى وسيراميكا
الأهلى وسيراميكا كليوباترا

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن حظوظ الأهلي وسيراميكا كليوباترا متساوية في التأهل لنهائي بطولة كأس سوبر الأبطال.

إقرأ أيضًا..

txt

مدرب سيراميكا كليوباترا يعلق على إصابات لاعبيه قبل مواجهة الأهلي

txt

الدوري المصري.. مودرن فيوتشر يتقدم على سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول


وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أخاف على النادي الأهلي من الإرهاق، فجميع البطولات مهمة للأهلي".
وأضاف: "بالتأكيد مطلوب تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، على الأقل لاعب واحد في كل مركز، ولكن أعتقد أنه ستكون هنا 4 تغييرات فقط".
وتابع: "لاعبو الأهلي يعرفون كيف يتعاملون مع المباراة، وأعتقد أن الأحمر لن يسمح أن سيراميكا تدخل في أجواء المباراة، الأجهز فنيًا في هذه المباراة سيتأهل".
وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "سيراميكا كليوباترا أجهز بدنيًا من الأهلي، حيث خاض أخر مبارياته منذ 10 أيام، وأعتقد أن نسبة الفوز 50% لكل فريق".


 

مواد متعلقة

منذر الكبير: الأهلى ريال مدريد أفريقيا والفريق محظوظ بعلى معلول

حلمي طولان: موديست يحتاج فرصة كاملة مع الأهلي

سلة الأهلي يتوج ببطولة منطقة القاهرة للسيدات

الأهلي ينهي مرانه الأول في أبو ظبي استعدادًا لمباراة سيراميكا

كولر: لاعبو الأهلي يمتلكون الخبرات وقادرون على التعامل مع ضغط ‏المباريات

الأهلي ٢٠٠٣ يواجه بتروجت اليوم في دوري الجمهورية للشباب

فيتوريا ينتقد سياسة الأهلي والزمالك وبيراميدز في حسم الصفقات
الجريدة الورقية