أهل مصر.. ختام فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر للمرأة الحدودية بأسوان

شهد المسرح الصيفي فوزي فوزي بأسوان، امس، ختام فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر للفتاة والمرأة بأسوان ضمن مشروع "أهل مصر"، والذي أقيم برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة من 16 حتى 24 ديسمبر الجاري، بحضور د. لؤي سعدالدين نائب رئيس جامعة أسوان، زياد أحمد ياسين وكيل مديرية الشباب والرياضة.

في كلمتها قدمت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لمحافظة أسوان نائبا عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الشكر للحضور، والترحيب بالملتقى والذي يقام تحت عنوان "يهمنا الإنسان" وهو ما يؤكد على الاهتمام المتواصل من رئيس الجمهورية لتسخير كافة القدرات والامكانيات لتعزيز مهارات الشباب واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابي ومثمر، ليتكامل ذلك مع الدعم الملحوظ لشبابنا الدولة المصرية، حيث أكدت على أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة في الجمهورية الجديدة على الاهتمام بالشباب ولا سيما ابنائنا من المحافظات الحدودية، كما أشارت ان استكمال سلسلة برنامج "أهل مصر" يساهم في تعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، وإطلاعهم على عظمة الحضارة المصرية بالمناطق والمزارات الأثرية والسياحية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام تبادل الخبرات والثقافات، والرؤى والأفكار البناءة بين شباب المحافظات الحدودية، واختتمت حديثها بتقديم الشكر على تنظيم فعاليات الملتقي، وتمنت مزيد من التوفيق والنجاح لشباب مصر الواعد.

أعقب ذلك كلمة د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقي، رحبت فيها بالحضور.

وأوضحت أن الملتقى فرصة هامة للتعلم والإبداع، فقد تم تصميم برنامجه على اساس مجموعة من الأهداف والرؤى التي يمكن أن يتحقق بها أكبر استفادة ممكنة للفتيات والسيدات، فتم اختيار مجال ريادة الأعمال وتعلم الفتيات خطوات المشروع وآليات تنفيذه، كما تضمن البرنامج لقاءات توعوية عن الغذاء الصحي، ودوائر الدعم النفسي بجانب الورش الفنية والحرفية واكتشاف المواهب

كما أشارت ان الملتقى حقق أهدافه التي صمم من أجلها، والتاكيد على دور المرأة في التنمية الثقافية نظرا لكونها صاحبة دور عام في ت

من جانبه قدم يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، الشكر للقيادات والحضور بالحفل، والجهات الفاعلة اللتي ساهمت في نجاح الملتقى وظهوره بالشكل الأمثل، على راسها محافظ أسوان، ولقاءه بفتيات الملتقى والحديث معهم، كمان انه لم يدخر جهدا في تلبية اية مطالب لوجستية، كما قدم الشكر لرئيس الهيئة وقياداتها ولكل المشاركين بالملتقى.

بدأ فقرات الحفل بالسلام الوطني، تلاه فيلم تسجيلي عن فعاليات الملتقى، ثم عرض غنائي نتاج ورشة الموسيقى والغناء على أغاني التراث والفلكلور والأغاني الوطنية.

أعقب ذلك تقديم درع الهيئة للمهندسة فاطمة إبراهيم، ثم تكريم مشرفي ومدربي وفتيات الملتقى، بجانب تكريم عدد من قيادات وموظفي الهيئة باهدائهم شهادات التقدير، تلاه عرض فني لفرقة أسوان للفنون الشعبية.

معرض فني

أقيم معرض فني نتاج الورش الفنية والحرفية والتراثية التي نفذت خلال الملتقى وهي ورش "المكرمية، الجلود، العطور النوبية والأسوانية، شنط بالجلد وعرجون النخيل، الاكسسورات، الفن التشكيلي والعلاج بالفن، الكروشيه والخرز"، بجانب معرض حرف بيئية لثقافة المرأة والدراسات والبحوث بالفرع

جاء الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان

استضاف الملتقى 129 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية هي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والشلاتين وحلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر وأسوان والأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالي.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع ثلاث فئات وهي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.