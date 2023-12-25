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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منذر الكبير: الأهلى ريال مدريد أفريقيا والفريق محظوظ بعلى معلول

الأهلي
الأهلي

شبه منذر الكبير المدير الفنى السابق للمنتخب التونسي قوة النادى الأهلى فى قارة أفريقيا بريال مدريد فى أوروبا على مستوى الأداء والاحتفاظ باللاعبين لفترات طويلة دون التفريط فى خدماتهم.

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أكد الكبير خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن على معلول ظهير بمواصفات أوروبية وتواجده داخل القلعة الحمراء إضافة كبيرة.

أوضح المدير الفنى السابق للمنتخب التونسي أن على معلول يمتلك فاعلية كبيرة على المرمى ويساعد فى تسجيل الأهداف مشيراً إلى أن المارد الأحمر محظوظ بامتلاك لاعب كبير مثل على معلول.

وأضاف:" منتخب مصر قوي للغاية ويملك لاعبين كبار ودائما يعرف اللعب فى المباريات والبطولات الكبري ولكن سيواجه بالطبع منتخبات جاهزة وجميعا شاهدنا منتخب المغرب فى كأس العالم الأخير بجانب قوة المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي.

يذكر أن المنتخب الوطني استطاع الفوز على كل من جيبوتي وسيراليون ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 تحت قيادة روي فيتوريا خلال الشهر الماضي.

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