ندوات توعوية تحت عنوان "حق الرحم والأقارب" بمساجد الفيوم

نظمت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، عدد من الندوات الدعوية حول صلة الرحم شملت تنفيذ "85" ندوة بكافة إدارات الأوقاف بالفيوم.

جاء ذلك في إطار الدور التثقيفي والدعوي والتنويري الذي تقوم به مديرية الأوقاف بالفيوم، وتم تنفيذ الندوات بالمساجد الكبرى تحت عنوان "حق الرحم والأقارب".

وخلال هذه الندوات أكد العلماء على أن صلة الرحم هى أن تصل وتُحسِن وتعطِف على مَن تجمعك معه رحم، وصلة الرحم كلمة مركبة من مضاف ومضاف إليه، فهى صلة تضاف إلى رحم، والرحم هنا: محل الولد ومحل اجتماع الإخوة أو الأخوات فى رحمٍ واحد، ثم ما يتفرع منهم بعد ذلك، فصِلَة الرحم تعنى الإحسان إلى الأقربين، وإيصال ما أمكن من الخير إليهم، ودفع ما أمكن من الشرِّ عنهم؛ فتشمل زيارتهم والسؤال عنهم، وتَفَقُّدِ أحوالهم، والتصدُّق على فقيرهم، وعيادة مرضاهم،ومشاركتهم فى أفراحهم، ومواساتهم فى أحزانهم، قال تعالى: "وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إن اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا" - النساء: 36،ولا خلاف فى أن صلة الأرحام فرضٌ وواجبة وأن جزاءها الجنة، وقطيعة الرحم لا خلاف فى أنها إثم ومعصية، وأن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، فعن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِم"، وقَطْعُ الرَّحِمِ معناه تَرْكُ الصِّلَةِ والإحسان والْبِرِّ بالأقارب.

العلماء: صلة الرحم تختلف من شخص إلى آخر

وأضاف العلماء أن صلة الرحم تختلف من شخصٍ إلى آخر، فإذا كان الموصول فقيراً، وواصل الرحم غنيًّا، فهنا لا تكفى الصلة الكلامية، أو الصلة بالزيارة فقط، أو الصلة بمجرد السؤال، وإنما لا بد من توجيه جزء من المال إليه، وإذا كان مريضًا عالجه، أو ساعده بالمال، ولا يكتفى بالسؤال عنه، وهو يعلم بحاجته إلى مال أو إلى دواء، وإذا لم يفعل ذلك مع ذى رحمه الفقير يعتبر مُقصِّرًا ويكون قاطع رحم، وأعلى درجات صلة الرحم تكون بتعهد ذى الرحم، ورعايته، وزيارته، ومساعدته ماليا، وأقل من ذلك الصلة بالكلام وإلقاء السلام، وحضور المناسبات، فإذا لم تفعل هذا ولا ذاك، فأنت قاطع للرحم، وأكدوا أن صلة الرحم لا تقف عند حدود الوالدين وأبنائهما، بل تَتَّسع لتشمل أُولِى القربى من الإخوة والأخوات، والأعمام والعمَّات، والأخوال والخالات، وأبنائهم وبناتهم؛ فهؤلاء جميعًا لهم حقُّ البِرِّ والصِّلَة التى يحثُّ عليها الإسلام، وهؤلاء هم أولوا الأرحام.