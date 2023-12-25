اختراق Mint Mobile والوصول إلى معلومات العملاء

أبلغت شركة Mint Mobile، شركة الهاتف المحمول المدفوعة مسبقًا والمدعومة من Ryan Reynolds، العملاء عبر البريد الإلكتروني في نهاية هذا الأسبوع بأن معلوماتهم ربما تكون قد سُرقت في خرق أمني، وفقًا لموقع BleepingComputer. تتضمن هذه المعلومات الأسماء وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وأوصاف الخطط وأرقام SIM وIMEI - والتي يمكن استخدامها لهجمات مبادلة بطاقة SIM.

بعد أن نشر أحد مستخدمي Reddit لقطة شاشة للبريد الإلكتروني، وتساءل عما إذا كانت عملية احتيال، استجاب حساب Mint لتأكيد صحته وقال إنه تم إعداد رقم دعم العملاء للتعامل مع الأسئلة حول الاختراق. لم يتمكن المتسللون من الوصول إلى معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بالعملاء، التي تقول Mint إنها غير مخزنة، ولم يتم اختراق كلمات المرور، وفقًا لتقارير BleepingComputer. وقالت الشركة أيضًا إنها قامت بحل الانتهاك منذ ذلك الحين ولا يحتاج العملاء إلى اتخاذ أي إجراء.