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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يبرم عقوداً إحترافية لـ 11 لاعب بقطاع الناشئين

حسين لبيب رئيس نادي
حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بإبرام عقود إحترافية لـ 11 لاعباً من مختلف الأعمار السنية لفرق قطاع الناشئين لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

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يأتي ذلك ضمن سياسة مجلس إدارة النادي بالحفاظ على العناصر المميزة بقطاع الناشئين بالنادي.

وتم إبرام عقود لكل من :

- محمود أشرف فاروق "حارس مرمى" مواليد 2004.

- حسام عاشور التقي "جناح هجومي"، وأحمد حسن "جناح هجومي"، وهشام إيباء "وسط ملعب"، وخالد السيد "مدافع" مواليد 2007.

- محمد فرج "ظهير أيمن"، ومحمد أحمد حمد "جناح هجومي"، ومحمد إيهاب "حارس مرمى" وعمر عبد العزيز "حارس مرمى" مواليد 2008 .

- أحمد إبراهيم "رأس حربة"، ومحمد أسامة "وسط ملعب" مواليد 2009.

يذكر أن نادي الزمالك سبق وقام بإبرام عقود احترافية لـ 18 لاعباً من مواليد 2005 و 2006 .

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