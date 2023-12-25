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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يستلم خطاب رسمي بشأن مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك، وصله خطاب رسمي يفيد بضرورة دفع مستحقات التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، المتأخرة.

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رسالة من ميدو لأحمد فتوح بعد تجديد عقده مع الزمالك

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ساسي لديه مستحقات تصل إلى 690 ألف دولار، ولكن القرار لا يزال حكم من الدرجة الأولى حتى الآن".
 

في سياق متصل أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي  لنادي الزمالك عن تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل .
وأكد  المتحدث الرسمي أن أحمد فتوح وقع على عقود التجديد في جلسة جمعته بإدارة النادي مساء اليوم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

يذكر أن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح مجلس الإدارة  برئاسة كابتن حسين لبيب في حسم ملف التجديد للاعب.
 

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