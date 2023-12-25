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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك: استمرار فتوح طبيعي.. والزناري وصبحي ملف منفصل

محمد صبحي حارس الزمالك
محمد صبحي حارس الزمالك

علق أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك على تجديد عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض لمدة 3 مواسم بشكل رسمي.

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رسالة من ميدو لأحمد فتوح بعد تجديد عقده مع الزمالك

قال أحمد سالم في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع كريم رمزي: "ملف تجديد عقد أحمد فتوح كان يتولاه بصفة شخصية حسين لبيب رئيس النادي وبذل مجهودا كبيرا حتى حسم هذا الملف"

أضاف: "فتوح ابن من أبناء نادي الزمالك ومن ناشئي الزمالك واستمراره في النادي طبيعي"

وعن مستقبل مصطفى الزناري ومحمد صبحي قال: "كل ملف مُستقل بذاته ونتعامل مع الملفات بشكل منفصل"

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