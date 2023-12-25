الزمالك: استمرار فتوح طبيعي.. والزناري وصبحي ملف منفصل
علق أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك على تجديد عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض لمدة 3 مواسم بشكل رسمي.
قال أحمد سالم في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع كريم رمزي: "ملف تجديد عقد أحمد فتوح كان يتولاه بصفة شخصية حسين لبيب رئيس النادي وبذل مجهودا كبيرا حتى حسم هذا الملف"
أضاف: "فتوح ابن من أبناء نادي الزمالك ومن ناشئي الزمالك واستمراره في النادي طبيعي"
وعن مستقبل مصطفى الزناري ومحمد صبحي قال: "كل ملف مُستقل بذاته ونتعامل مع الملفات بشكل منفصل"