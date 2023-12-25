سيد معوض: فتوح سيتواجد مع المنتخب بعد التجديد للزمالك

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن أحمد فتوح سوف يستفيد من تجديد عقده مع نادي الزمالك من أجل المشاركة في المباريات والتواجد في صفوف منتخب مصر، مشيرًا إلى أن اللاعب سوف يأخذ بعض الوقت من أجل التصالح مع جمهور النادي، لكن الأمور قد تمر بسلام بعد فيديو الاعتذار.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC الفضائية: "الأرقام المتداولة بشأن عقد فتوح، أصبحت طبيعية بين أندية الدوري المصري، خصوصا الفرق الكبيرة، وكل لاعب أصبح يُقيم نفسه، خصوصا أن اللاعب عقده كان قريبا من النهاية".

وأضاف: "فتوح سوف يتواجد في صفوف منتخب مصر بعد تجديد عقده مع نادي الزمالك، وأعتقد أن روي فيتوريا سوف يعتمد عليه وسوف يشارك في المباريات الودية قبل أمم إفريقيا، وهو من الخبرات الدولية التي يعتمد عليها الجهاز الفني لمنتخب مصر، وهو يعمل على تجهيز كل اللاعبين لفترات طويلة خصوصا أنه يسعى لتجهيز فريق لكأس العالم".

وأكمل: "بالتأكيد هناك تراكم خبرات مطلوب للاعبين، ولابد أن يكون هناك استمرارية في المشاركة بالمباريات، من أجل تجهيز منتخب مصر لكأس العالم، خصوصا أن هناك لاعبين ستصل لسن كبير خلال السنوات القادمة".

وزاد: "قائمة منتخب مصر التي ستزيد إلى 27 لاعب سيعطي ارتياحية كبيرة بالنسبة لـ روي فيتوريا في ضم بعض العناصر للفريق خلال البطولة القارية، ومن الوارد بنسبة كبيرة تواجد أحمد نبيل كوكا مع الفراعنة في البطولة، بعد تألقه مع الأهلي مؤخرا، وهو أفضل من محمود حمادة ولازال كوكا صغير في السن وسيكون مستقبل للمنتخب".

وتابع: "أعتقد أن الزمالك سوف يعيد مصطفى الزناري ومحمد صبحي مرة آخرى، والأخير سوف يستفيد أيضا حال التجديد خصوصا مع إصابة احمد الشناوي، وامكانية استبعاده من قائمة منتخب مصر، وصبحي قد يكون الحارس البديل، وأيضا هناك حراس آخرين في أكثر من نادٍ".